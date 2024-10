Tornano i temporali in Lombardia: nuove perturbazioni in sequenza. Perché l’ondata di maltempo preoccupa

Milano – Ieri qualcuno in città ha anche azzardato il ritorno della maglia a maniche corte, complice un pomeriggio dal clima mite (da vera “ottobrata”). Ma attenzione: la tregua (durata ben poco) dal maltempo è già finita. La pioggia e il freddo sono pronti a tornare ad abbattersi sulla Lombardia portando a un repentino calo delle temperature dopo un paio di giorni di timido sole. Da domani, giovedì 24 ottobre, sulla regione ci sarò un rinforzo della circolazione in quota da sudovest per la discesa di una perturbazione nordatlantica verso l'arco alpino con precipitazioni ancora deboli e intermittenti ma diffuse. Tra venerdì 25 ottobre e sabato 26 ottobre è atteso un ulteriore peggioramento per l'ingresso della struttura sul Mediterraneo che interesserà prevalentemente i settori occidentali della regione. E nel week-end? Il tempo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, sui settori occidentali anche forti. Temperature in lieve aumento e venti moderati o a tratti forti, da est in pianura, da sud in montagna. Ecco le previsioni meteo tratte dal bollettino di Arpa Lombardia.

Domani giovedì 24 ottobre

Stato del cielo: da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse e a carattere di piovasco o rovescio, possibili ovunque nella giornata, meno probabili sul settore alpino. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. in pianura minime intorno a 15°C. massime intorno a 18°C. Zero termico: tra 2700 e 2900 metri. Venti: in pianura deboli orientali; in montagna dai quadranti meridionali.

Venerdì 25 ottobre

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni: diffuse dalla notte sui settori occidentali e a tratti sui rilievi Prealpini, altrove meno probabili se non in serata. Neve oltre 2500 metri. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico: attorno a 2800 metri. Venti: in pianura deboli orientali, sui rilievi da deboli a moderati meridionali.

"Il Nord in balìa di perturbazioni in sequenza”

Non solo la Lombardia. Su tutte le regioni centro-settentrionali è in arrivo tanta pioggia: "Gli anticicloni restano defilati a latitudini settentrionali, lasciando in balia il Mediterraneo e l'Italia a reiterate perturbazioni le quali, alimentate da aria calda e decisamente molto umida, producono precipitazioni talora eccezionali", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "L'ennesimo fronte sta interessando in queste ore il Centro-Nord con piogge e rovesci sparsi. Sarà il preludio ad un a nuova fase perturbata con pioggia che si riproporrà a più riprese fino al prossimo weekend compreso”.

Nuove piogge in zone già sature

A destare particolare apprensione è anche il fatto che le nuove precipitazioni andranno a innestarsi su un territorio già duramente colpito dal maltempo. “Ancora una volta saranno possibili fenomeni intensi e/o abbondanti con potenziali criticità, anche a fronte di terreni ormai decisamente saturi. Il tutto in un contesto climatico non freddo, anzi a tratti mite per la persistenza di correnti dai quadranti meridionali, decisamente umide” ha concluso il meteorologo.