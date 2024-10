Previsioni meteo a Milano e in Lombardia, quanto durerà l’ottobrata? In arrivo pioggia e freddo

Possiamo dire addio all'ottobrata, cioè agli ultimi giorni di clima mite in Lombardia. Nei prossimi tre giorni, la situazione meteorologica su Milano e in tutta la regione sarà caratterizzata da una prevalenza di cieli nuvolosi e un clima più instabile, con possibilità di piogge in alcune aree, soprattutto nelle giornate del 23 e 24 ottobre. Non sono previsti fenomeni estremi, ma si registreranno temperature in graduale calo più vicine alle medie stagionali. La causa è una perturbazione nordatlantica che si sta avvicinando all'Italia settentrionale.