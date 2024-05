In Lombardia e a Milano forti temporali senza sosta. Allerta gialla per maltempo: le zone di più a rischio

Milano – In arrivo forti temporali su tutta la Lombardia. La parentesi di sole e temperature gradevoli finirà con la coda di questo fine settimana e aprirà la strada a una metà mese nel segno dell’instabilità, con precipitazioni particolarmente intense. Dalle 18 di oggi, domenica 12 maggio, scatterà l’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla regione. Ma cosa succederà? A partire dal pomeriggio odierno sono previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in particolare sulle Prealpi. Verso sera si attende un progressivo aumento della probabilità di temporali su Nord-Ovest, Prealpi orientali ed alta pianura occidentale (in misura minore anche sul resto della pianura occidentale ed Appennino), con fenomeni che potranno essere localmente anche intensi. Previsti venti da deboli a moderati nel pomeriggio, sui settori occidentali ventilazione in rinforzo dal tardo pomeriggio. Non solo. La protezione civile lombarda segnala la probabilità di forti raffiche sui rilievi occidentali e sull'alta pianura occidentale verso sera. In particolare l' allerta riguarda Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta gialla in Lombardia per maltempo

Questo però sarà solo un assaggio. Nella notte e primo mattino di domani, lunedì 13 maggio, saranno ancora probabili rovesci o temporali sparsi su settori centro-occidentali e rilievi, anche di moderata o forte intensità, più persistenti su Prealpi occidentali ed Alpi centro-occidentali. Nella tarda mattina e nel primo pomeriggio ci sarà una piccola tregua, con una attenuazione (o una pausa) delle precipitazioni. Ma non illudiamoci: dal tardo pomeriggio-sera saranno possibili nuovi rovesci o temporali, dapprima isolati su Appennino e bassa pianura, poi in possibile estensione al Nord-Ovest ed alla pianura occidentale. Al momento l’allerta gialla è fissata per tutta la giornata di lunedì, ma nel mattino di domani il Centro Funzionale rivaluterà la situazione, con i nuovi scenari previsionali aggiornati, i codici colore di allertamento validi per la seconda parte della giornata.

Le previsioni per domani lunedì 13 maggio

Stato del cielo: ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio irregolari schiarite, più probabili in pianura. Precipitazioni: diffuse deboli nella notte su fascia alpina, prealpina e parte della pianura occidentale, al mattino in graduale attenuazione ed esaurimento; nel pomeriggio persistono possibili deboli piogge da isolate a sparse sui rilievi e in maniera irregolare anche in pianura. Temperature: minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 22 °C. Zero termico: circa a 2700 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna in rinforzo nel pomeriggio da sud.

Martedì 14 maggio

Stato del cielo: in pianura irregolarmente nuvoloso tra notte e mattino, con nubi in aumento a partire da ovest fino a ovunque nuvoloso nel pomeriggio; in montagna nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: dal mattino deboli sui rilievi alpini, in progressiva intensificazione ed estensione al resto della Regione nella seconda parte della giornata. A carattere nevoso oltre 2400 metri. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico: tra 2600 e 2800 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali e in rinforzo in serata, in montagna moderati da sud.