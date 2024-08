In Lombardia lunedì tornano i temporali. Breve tregua dal caldo (ma ancora non è finita): le previsioni meteo

Milano – Il ricordo del caldo insostenibile che ha caratterizzato la prima metà di agosto fa ancora “tremare i polsi” ai lombardi. Ma che tempo ci attende per la fine del mese? Per l’inizio della nuova settimana un'area depressionaria in ingresso sull'Europa Occidentale farà sentire gradualmente i suoi effetti anche sul Nord Italia a partire da Alpi e Prealpi, con locali rovesci e temporali durante le ore più calde. In particolare nella giornata di lunedì 26 agosto qualche temporale è atteso anche sulla pianura, portando con sé un lieve calo delle temperature. Una nuova (piccola) tregua, quindi. Ma attenzione: da martedì 27 agosto le temperature saranno nuovamente in rialzo, sebbene non siano previste – per ora - le punte record di afa vissute nelle scorse settimane, quando si arrivò a toccare i 40 gradi. Ma partiamo dalle previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia giorno per giorno.

Domani domenica 25 agosto

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso su pianura e Appennino, con possibilità temporaneamente di annuvolamenti più intensi. Maggiore variabilità su Alpi e Prealpi con annuvolamenti di tipo cumuliforme tra mattino e pomeriggio. Precipitazioni: possibili sotto forma di locali rovesci al mattino su Alpi e Prealpi, mentre nel pomeriggio saranno maggiormente probabili locali temporali, specie sui settori orientali. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 19-23 °C, massimi tra 32-35 °C. Zero termico: intorno a 4200 metri. Venti: in pianura deboli sud-occidentali; in montagna deboli o moderati sud-occidentali in quota, brezze nelle valli. Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.

Previsioni meteo per la Lombardia di domenica 25 agosto (Arpa Lombardia)

Lunedì 26 agosto

Stato del cielo: generali condizioni di spiccata variabilità con schiarite e annuvolamenti, quest'ultimi a prevalente carattere cumuliforme. Precipitazioni: probabili nell'arco della giornata su diverse zone, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tuttavia permane un'elevata incertezza previsionale sulle zone e sui momenti di maggior interessamento. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno a 22 °C, massimi intorno a 34 °C. Zero termico: intorno a 4000 metri. Venti: in pianura deboli settentrionali con locali rinforzi, in montagna deboli sudoccidentali. Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.

Martedì 27 agosto

Stato del cielo: prevalenza di sole su pianura e Appennino, annuvolamenti su Alpi e Prealpi durante le ore più calde. Precipitazioni: possibili sotto forma di brevi rovesci o temporali sui rilievi alpini e prealpini dal pomeriggio. Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in aumento. Zero termico: intorno a 4000 metri. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli di direzione variabile. Altri fenomeni: Disagio da calore tra il debole e il moderato sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.