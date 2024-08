Temporali di calore? No, rovesci di stagione e sole: Lombardia divisa in due

Se l’Italia non respira per il caldo africano che si condensa sulla penisola in queste ore, in Lombardia le cose vanno leggermente meglio: sole sì, ma non ovunque e non così soffocante. Tant’è che non ci sono città lombarde nell’elenco da bollino rosso che prevede temperature fino a 37 gradi a a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto, e con picchi oltre 38 in Sardegna. La città che si scalderà per prima sarà Firenze, fino a 36 nelle prossime ore, quando anche Napoli e Genova toccheranno i 33-34.

L’afosa cappa sembra dunque escludere il Nord ove oggi sono anche prevista per nuvole e con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte: in serata si prevedono locali rovesci a ridosso di Alpi e Prealpi e pedemontane. Fenomeni stagionali diversi dai temporali di calore che si abbatteranno su Appennini e Sicilia.

Ma andiamo a vedere le previsioni di Arpa per la nostra ragione, sottolineando che al momento l’agenzia per la protezione dell’ambiente in Lombardia non ha diramato nessuna allerta meteo. Ed è già una buona notizia perché le piogge in arrivo non comporteranno rischi particolari da un punto di vista idraulico e idrogeologico.

Cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature in transito su pianura ed Appennino. Precipitazioni deboli rovesci o temporali isolati di breve durata possibili nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime in calo. In pianura valori tra a 30 e 34 °C. Venti in pianura deboli orientali; in montagna deboli o moderati, dai quadranti meridionali alle quote inferiori, occidentali a quelle superiori.

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura ed Appennino salvo temporaneo aumento della copertura notturno sui settori occidentali; da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: possibili deboli rovesci notturni sui settori occidentali, poi isolati deboli rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi in corrispondenza delle nubi maggiormente sviluppate. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con velature su pianura ed Appennino, da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: deboli piovaschi associati alle nubi maggiormente sviluppate nelle ore più calde della giornata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime attorno a 21 °C, massime attorno a 34 °C.

Ancora sereno o poco nuvoloso il cielo lombardo con velature su pianura ed Appennino, nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: deboli rovesci o temporali su Alpi e Prealpi con inizio nella prima parte della giornata sui settori occidentali, in estensione verso Est nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.