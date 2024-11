Vento forte a Milano: albero caduto e pioggia di calcinacci

Milano, 22 novembre 2024 – Il vento forte che ha spazzato Milano oggi ha creato qualche disagio e danno.

Un albero che è caduto, a causa delle raffiche, nel cortile della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Cittadini, andando a finire sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. I vigili hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza l'area.

Altro intervento nel pomeriggio dei Vigili del Fuoco di Milano in via Vigevano 6 per il distacco di circa quattro metri quadrati di intonaco dalla facciata del condominio. La caduta dei calcinacci ha provocato fra l'altro disagi anche alla circolazione tramviaria.

In via Manzoni alcuni pannelli caduti da un terrazzo hanno creato problemi all'ingresso artisti del Teatro Manzoni. In entrambi gli interventi i soccorritori hanno messo in sicurezza le aree interessate. Nessuna persona coinvolta.