Neve e pioggia in Lombardia? In arrivo la tempesta artica dell'Immacolata

Maltempo in arrivo in Lombardia, la svolta è prevista domani, sabato 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano. Oggi, venerdì 6 dicembre, il tempo sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del giorno, con temperatura intorno allo zero. Durante la mattinata il cielo si diraderà, e avremo un aumento delle temperature fino a toccare i 10 gradi nel primo pomeriggio. Domani, 7 dicembre, la giornata comincerà soleggiata, con qualche banco di nebbia sulla pianura meridionale, il clima sarà piuttosto freddo e le temperature minime oscilleranno intorno allo zero. Nel pomeriggio, irromperà il maltempo con piogge e rovesci. La neve scenderà solo sulle Alpi. Domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, sarà una giornata nuvolosa e umida, con precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Nel corso della giornata le piogge si diraderanno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Lunedì 9 dicembre il maltempo si sposterà al Sud. Vediamo tutto più nel dettaglio.