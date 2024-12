Viaggio e skipass: tornano i treni della neve. I prezzi dei biglietti e le stazioni sciistiche convenzionate

Sondrio, 4 dicembre 2024 – Tornano i “Treni della neve”. Nei comprensori sciistici di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio (Lc) e Domobianca (Cusio Ossola) ritornano, dopo le positive esperienze degli ultimi anni, i pacchetti “treno più navetta, più skipass” per una o due giornate sugli sci.

Grazie alla partnership stretta dall’azienda ferroviaria lombarda con Discovera e Snowit quest’anno chi acquista i biglietti dei Treni della neve può scegliere una vasta gamma di opzioni per arricchire la propria esperienza. Proposti da Trenord, i pacchetti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le località sciistiche che hanno aderito all’iniziativa, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass.

Dove acquistare i biglietti

Aprica

I biglietti sono acquistabili online e devono essere utilizzati nella giornata scelta in fase di acquisto, a partire da sabato 7 dicembre. Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici orobici e lo skipass.

È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 63 euro e quello per due giorni a 93. In alternativa, è disponibile un pacchetto adulto più ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 111 euro per un giorno e 171 euro per due giorni.

Valmalenco

Stessa proposta anche per la Valmalenco, con fermata a Sondrio e la navetta fino a Chiesa. Valida solo la domenica, la proposta per Madesimo comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, la navetta per gli impianti sciistici e lo skipass giornaliero. Sono due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto più ragazzo, al costo di 105 euro.

Piani di Bobbio

L’offerta per chi vuole sciare ai Piani di Bobbio comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Lecco, il tragitto in bus navetta fino al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero, al costo di 55 euro per i giorni feriali e di 60 euro per sabato e i festivi. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, anche nei feriali il costo è di 60 euro.

Domobianca

Per Domobianca, infine, il pacchetto a 49,50 euro include il viaggio in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Domodossola, il bus navetta il giornaliero.