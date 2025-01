Ponti e weekend lunghi del 2025 in Lombardia: a quando la prossima vacanza?

L’Epifania tutte le feste porta via e, dunque, la giornata di martedì 7 gennaio coincide con il rientro in ufficio e azienda per la stragrande maggioranza dei lavoratori e il ritorno a scuola per gli studenti. Un buon modo per allontanare lo stresso e l’affanno del ripristino della routine è quello di gettare uno sguardo al calendario del 2025 e annotarsi i prossimi potenziali intervalli tra “ponti lunghi” e periodi canonici di vacanze, senza dimenticare i principali santi patroni dei capoluoghi di provincia. Vediamo dunque in Lombardia quali saranno le date utile per prenotare un viaggio o concedersi un po’ di relax.

Carnevale

Il Carnevale Ambrosiano sarà il 7-8 marzo 2025 che cadono di venerdì e sabato, offrendo a chi abita a Milano e nei comuni dell’Arcidiocesi l’opportunità di un weekend lungo, agganciando domenica 8 marzo 2025, senza contare che in virtù dell’autonomia scolastica diversi istituti concederanno libero anche giovedì 6 marzo.

Va meglio per chi abita fuori dall’Arcidiocesi di Milano: il Carnevale di rito romano si conclude con il martedì grasso, dunque il 4 marzo, quando le scuole saranno chiuse. Così anche lunedì 3 marzo. Dunque, un “pacchetto” di 4 giorni di vacanza che comprende la domenica e il sabato precedenti.

Pasqua

Il giorno della Santa Pasqua cade il 20 aprile 2024 e le scuole saranno chiuse da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025, compreso il lunedì dell’angelo: quasi una settimana di stop che potrebbe allungarsi, agganciandosi al ponte del 25 aprile.

Il 25 aprile

La festa della Liberazione cade di venerdì e quasi tutte le scuole saranno chiuse anche mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, per la gioia o la frustrazione dei genitori. Guardando il bicchiere mezzo pieno, può uscirne una super-vacanza dal 17 aprile a 27 aprile, sommando sabato 26 e domenica 27.

1 maggio

Qualcuno probabilmente ha già pensato ad allungarsi fino al weekend dell’1 maggio. La festa dei lavoratori cade di giovedì e molte scuole saranno chiuse anche venerdì 2 maggio.

2 giugno

La festa della Repubblica cade di lunedì e offre la chance di un fine settimana lungo con sabato 31 maggio e domenica 1 giugno.

Chiusura scuole

Nella stessa settimana quasi ovunque si conclude la scuola: l’ultimo giorno è venerdì 7 giugno, anche se alcuni istituti concluderanno martedì 10. Per le scuole dell’infanzia la chiusura è posticipata al 30 giugno.

Ognissanti

Il calendario è avaro di ponti dopo l’estate: niente “vacanzina” a Ognissanti che cade sabato 1 novembre, domenica 2 è il giorno in cui si celebrano i defunti.

Natale e Capodanno

Il Santo Natale arriva di giovedì: molto probabilmente le scuole saranno chiuse da lunedì 22 dicembre. San Silvestro è mercoledì 31 dicembre.

Sant’Ambrogio e gli altri patroni

Vediamo ora i giorni dei Santi Patroni dei capoluoghi di provincia, dove scuole e uffici restano tradizionalmente chiusi. A Milano qualcuno storcerà il naso visto che Sant’Ambrogio coincide con domenica 7 dicembre e l’unico giorno di vacanza disponibile il giorno successivo con la Festa della Madonna

Bergamo: Sant'Alessandro, martedì 26 agosto

Brescia: Santi Faustino e Giovita, sabato 15 febbraio

Cremona: Sant'Omobono, giovedì 13 novembre

Como: Sant'Abbondio, domenica 31 agosto

Lecco: San Nicola, sabato 6 dicembre

Lodi: San Bassiano, domenica 19 gennaio

Mantova: Sant'Anselmo, martedì 18 marzo

Monza: San Giovanni Battista, martedì 24 giugno

Pavia: San Siro, martedì 9 dicembre

Sondrio: San Gervasio e San Protasio, giovedì 19 giugno

Varese: San Vittore, giovedì 8 maggio