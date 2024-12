Previsioni feste di Natale a Milano e Lombardia, ecco che “regalo” ci aspetta

Milano, 21 dicembre 2024 - Passata la tempesta polare il meteo ci preannuncia feste natalizie in Lombardia con il sole e con un’aria tra il frizzantino e il freddo e probabili nevicate nelle località di montagna.

Secondo Arpa Lombardia ci attende una "domenica con un’ampia area depressionaria in approfondimento da nord a ridosso dell'arco alpino, ma con deboli effetti al suolo consistenti in deboli nevicate sui rilievi e possibili piogge locali o al più sparse nel pomeriggio alla pianura. Per inizio della prossima settimana flussi da nord a tratti umidi sui rilievi di confine dove non sono escluse deboli nevicate, mentre la ventilazione andrà incontro ad un marcato rinforzo, da moderata a forte sia in pianura che in montagna a caratterizzare anche la prima parte di martedì. Seguiranno giornate prevalentemente stabili ovunque”.

Per gli esperti di 3Bmeteo “ sulla Lombardia tempo in prevalenza asciutto nel corso delle festività natalizie, associato a correnti settentrionali. In particolare l'ingresso di un impulso freddo tra il 22 e il 24 dicembre, che poi andrà ad approfondirsi al centro-sud, sarà associata - almeno inizialmente - a un po' di neve sulle aree alpine confinali. Le nevicate potranno rivelarsi anche di moderata intensità sull'alta Valchiavenna e il Livignasco. Clima freddo e spesso ventoso in montagna, più mitigato sulle aree pianeggianti

Ecco le previsioni giorno per giorno, secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia

Domenica 22 dicembre 2024

Irregolarmente nuvoloso nella notte sui rilievi, dal mattino velature diffuse sia in montagna che pianura e dal primo pomeriggio nuvolosità irregolare sparsa per nubi a media e bassa quota. Precipitazioni deboli al mattino sui rilievi di confine, nel pomeriggio e in serata possibili deboli anche sulla fascia prealpina, pedemontana e in maniera disorganizzata anche alla pianura. Neve oltre 800-1000 metri.Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a -3 gradi e massime intorno ai 6.

Lunedì 23 dicembre 2024

Sereno in pianura, nuvoloso in montagna. Precipitazioni: dal mattino e nel corso del pomeriggio deboli precipitazioni limitate ai rilievi di confine. Neve oltre 800-1000 metri.Temperature: minime e massime in rialzo.

Martedì 24 dicembre 2024

Poco o irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili sui crinali di confine. In pianura minime stazionarie, massime in rialzo. Venti moderati da ovest in pianura, da nord in montagna.

Mercoledì 25 dicembre 2024

Sarà un Natale poco o irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili sui rilievi di confine. Minime e massime in lieve calo in pianura. Ventilazione debole da nord in pianura, moderata settentrionale in montagna.

Da Santo Stefano a domenica 29