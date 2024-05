Maltempo a Mantova, un tornado rovescia a terra i treni merce. Le immagini dal drone

Mantova – Strade e cantine allagate, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, treni rovesciati e anche la grandine. Sono le conseguenze dei forti temporali che ieri in serata hanno interessato tutto il Mantovano, da nord a sud. Tra le 18 e le 19 si sono scatenati dei violenti temporali che hanno scaricato quantità d'acqua notevoli. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non si registrano feriti e nemmeno persone evacuate. È in corso la conta dei danni che si prevedono ingenti.

La grandine ha colpito soprattutto l'alto Mantovano, in particolare i Comuni di Goito e Castiglione delle Stiviere, con chicchi di ghiaccio di cinque centimetri di circonferenza. I campi un po' in tutta la provincia si presentano come risaie. I livelli dei fiumi, come il Po e la Secchia, sono in rialzo ma non destano ancora preoccupazione. Anche gli altri corsi d'acqua sono sotto controllo. Numerosi i centri abitati allagati a causa delle fognature che non hanno retto il volume di pioggia scaricata.

Colpita anche Mantova, dove si registrano molti allagamenti di scantinati e piani terra. La tettoia degli spogliatoi di una società dilettantistica cittadina, la Mantovana Junior, è crollata a causa del vento e della pioggia. Negli spogliatoi c'erano alcuni dirigenti che non hanno avuto conseguenze.

I treni rovesciati dal vento a Borgo Mantovano (foto dal profilo Facebook di Alberto Borsari)

A Borgo Mantovano, invece, il forte vento ha gettato a terra alcuni pesanti vagoni di treni merce. Lo stesso sindaco, Alberto Borsari, ha postato su Facebook un’immagine impressionante: “In tanti anni di sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento. Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno”.