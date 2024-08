Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: dopo i temporali temperature in aumento. La tregua dal caldo finirà presto

Milano, 19 agosto 2024 – La tregua dal gran caldo è arrivata, la pioggia pure, ma le temperature (seppure più basse di quelle della scorsa settimana) mano a mano vedranno un nuovo generale aumento, grazie alla rimonta da Ovest dell'anticiclone, che porterà condizioni di stabilità atmosferica. È questa la tendenza meteo per i prossimi giorni in Lombardia, dopo il peggioramento del weekend appena passato che ha permesso un piacevole abbassamento delle temperature. Sole, dunque, nei prossimi giorni, ma con qualche rannuvolamento e piogge, specie serali, su diverse aree della regione: basse pianure orientali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche. Vediamo ora le previsioni meteo di Arpa Lombardia per oggi e i prossimi giorni.

Oggi lunedì 19 agosto

Stato del cielo: inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso. Dal mattino nuvolosità in attenuazione a partire da ovest. In giornata poco nuvoloso o velato, con addensamenti sui settori orientali e meridionali.

Precipitazioni: sui settori orientali e meridionali sparse fino a tarda mattina, residue in giornata. Anche a carattere di rovescio e temporale. Altrove meno probabili.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 21°C, massime intorno a 28°C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna deboli dai quadranti settentrionali.

Domani martedì 20 agosto

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi. Nella seconda parte della giornata velature per transito di nubi alte da ovest a est.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili occasionali a ridosso dei rilievi orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: intorno a 4400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli variabili.

La tendenza per i prossimi giorni

Mercoledì poco nuvoloso o velato per passaggi di nubi a media-alta quota. Bassa probabilità di precipitazioni, limitatamente ai rilievi. Temperature in aumento. Giovedì in prevalenza poco nuvoloso, con addensamenti sui settori alpini. Probabilità di precipitazioni a ridosso dei rilievi. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.