Meteo Lombardia: a metà aprile come a febbraio. Arrivano freddo e pioggia, quando e dove

Milano, 13 aprile 2024 – Avete già messo via cappotti e giubbotti pesanti, sull’onda dell’entusiasmo per il bel tempo e le temperature miti di questi giorni? Bene, preparatevi a ritirarli fuori.

Tornano freddo, vento e pioggia (Archivio)

Oppure a soffrire un bel po’ di freddo. Se questo fine settimana sarà ancora all’insegna di un clima quasi estivo, da martedì, secondo gli esperti di 3bmeteo, cambierà tutto. La colonnina del mercurio scenderà, con tanto di acquazzoni e possibili grandinate.

Aria dall’Artico

L'arrivo dell'area fredda (grafico 3bmeteo)

"Termicamente – afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – potremmo fare marcia indietro di due mesi. La causa sarà l'affondo deciso di una saccatura colma d'aria artica questa volta non solo sull'Europa centro-settentrionale ma con molta probabilità anche sul Mediterraneo, dove l'anticiclone subtropicale verrà smantellato.

In particolare, prosegue l’esperto, “proprio sull'Italia convergeranno il fronte freddo in discesa da Nord e un insidioso vortice attualmente attivo tra Tunisia e Algeria in risalita verso il Sud Italia. In questa circostanza dunque il tempo diventerà decisamente più instabile e freddo, specie al Centro Sud, con temperature probabilmente sotto la media in modo diffuso entro il 17-18 aprile”.

Il calendario

Lunedì 15 sarà ancora una giornata di attesa con sole prevalente e clima piuttosto caldo su gran parte della Penisola, fanno sapere ancora da 3bmeteo, i primi segnali di cambiamento dovrebbero iniziare a manifestarsi al Nord, con l'avvicinamento del fronte freddo, associati a qualche pioggia o rovescio segnatamente sulle Alpi.

Tra martedì 16 e mercoledì 17 si entrerà nel vivo: si combineranno l’effetto della depressione in risalita dal Nord Africa e il fronte freddo che nel frattempo valicherà le Alpi. A Sud arriveranno le attese piogge, ma anche al Centro nord e in Lombardia la situazione peggiorerà. Rovesci e temporali sparsi coinvolgeranno soprattutto il Nord Est e il versante adriatico, mentre il nord ovest dovrebbe rimanere in larga parte asciutto.

La Lombardia, quindi, potrebbe trovarsi spaccata in due, con le province più rivolte a Est (Brescia e Mantova, su tutte) a rischio di precipitazioni anche forti.

Giù la colonnina

Contestualmente assisteremo a un calo termico anche sensibile sotto venti burrascosi di tramontana e maestrale. L’abbassamento delle temperature potrebbe favorire il ritorno della neve sull'Appennino anche sotto i 1200-1300 metri su quello centrale. Anche sulle Alpi tornerà un po' di neve, specie su quelle di confine e orientali dove fiocchi bianchi potrebbero spingersi fin sotto i 1000 metri. Nei giorni immediatamente successivi il tempo potrebbe mantenersi instabile e piuttosto freddo per il periodo.