Temporali e fiumi esondati, quanto durerà l’ondata di maltempo in Lombardia? Le previsioni del weekend

Milano – Come previsto dagli esperti, il maltempo sta spazzando violentemente Milano e la Lombardia. Nel capoluogo un temporale ha svegliato i cittadini nella notte, poi una breve pausa in mattinata, e la ripresa della pioggia da metà mattina. Il Seveso è esondato mentre il Lambro ha raggiunto la soglia di attenzione. Da ieri è allerta meteo sulla città, oggi però è stato il giorno peggiore. Già da oggi pomeriggio ci sarà una rimonta della pressione, seppur relativamente incerta, tra venerdì e sabato, mentre domenica ci sarà un nuovo peggioramento.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Questo per via di una successione di due minimi di pressione in quota, figli di un vasto sistema depressionario principale sito sul Golfo di Biscaglia, in transito sull'Italia Settentrionale oggi e tra domenica e lunedì, intervallati tra loro, a cavallo tra venerdì e sabato, da una temporanea rimonta della pressione. Tali sistemi causeranno tempo perturbato.

Cosa ci aspetta dunque per le prossime ore e i prossimi giorni, superata l’ondata di queste ultime ore? Vediamo le previsioni nel dettaglio dal sito ufficiale di Arpa Lombardia.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque, con generale progressiva diminuzione della copertura nel corso della giornata, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura, Appennino e Prealpi, e poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali residui nella notte localmente su pianura e Prealpi; nuova attivazione di deboli piovaschi isolati nelle ore più calde su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 23 e 27 °C.

Zero termico: in risalita fino a 4200 - 4400 metri.

Stato del cielo: inizialmente nuvoloso sulle Alpi e sereno o poco nuvoloso altrove con la possibile comparsa di foschie nelle ore più fredde sulla bassa pianura; sereno o poco nuvoloso con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi; in serata generalizzato aumento della copertura a partire da Ovest.

Precipitazioni: possibili isolati piovaschi tra pomeriggio e sera su Prealpi e settori occidentali.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 28 °C

Zero termico: 4200 - 4400 metri.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con possibili temporanee e parziali schiarite nella prima parte della giornata sui settori orientali.

Precipitazioni: deboli piovaschi diffusi al mattino, in intensificazione nella seconda parte della giornata sui settori centro-meridionali.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Zero termico: in calo fino a 3600 - 3800 metri.

Lunedì copertura nuvolosa in progressivo dissolvimento a partire da Ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni in esaurimento nella prima parte della giornata. Temperature minime in calo, massime in aumento. Martedì cielo sereno o poco nuvoloso con velature sulla pianura, nuvoloso sui rilievi ove saranno possibili deboli isolati piovaschi. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile per entrambi i giorni.