Previsioni meteo Milano e Lombardia, temporali in arrivo: giovedì 5 settembre la giornata peggiore Sui cieli di Lombardia in questi giorni si stanno scontrando l'anticiclone africano e un flusso perturbato di origine nordatlantica che porterà piogge e acquazzoni, come quello di questa mattina sulla città e l’hinterland che si intensificheranno nella seconda parte della settimana