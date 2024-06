Quando arriva il caldo in Lombardia? Stop ad acquazzoni e grandine nell’ultima settimana di primavera

Milano, 16 giugno 2024 – Si dice sempre che le mezze stagioni non ci sono più, ma questa primavera è stata l’eccezione, almeno in Lombardia: fresca fino alla fine, molto variabile, estremamente piovosa. Tanto che fino alla scorsa notte ci sono stati allagamenti causati dai temporali, questa volta in provincia di Varese. Ma ora che siamo arrivati alle porte dell’estate – il solstizio d'estate si verificherà alle 22.51 (ora italiana) del 20 giugno, giovedì – la domanda sorge spontanea: ma quando arriva il caldo? In effetti con l’inizio dell’estate astrologica dovrebbe arrivare anche un cambio di passo nelle temperature che abbiamo avvertito finora al nord.

Arriva il caldo in Lombardia

Il miglioramento parte oggi, domenica 16 giugno, con la rimonta dell'anticiclone che favorirà ampie schiarite e tempo asciutto. Anticiclone che andrà ulteriormente rinforzandosi nei primi giorni della prossima settimana garantendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato e clima più caldo e afoso, con temperature massime in pianura fino a 30-32 gradi. Insomma: l’estate sta arrivando. Ma vediamo insieme giorno per giorno le previsioni meteorologiche di Arpa Lombardia.

Tra notte e metà mattinata irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna e parte della pianura centro occidentale, quindi progressive schiarite fino a poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: possibili deboli irregolari sparse tra notte e mattino sui rilievi e non escluse deboli locali anche sulla pianura occidentale, in attenuazione ed esaurimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime tra 14 e 17 °C, massime tra 23 e 27 °C.

In pianura sereno o poco nuvoloso, in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: in montagna possibili deboli o isolati rovesci sparsi, più probabili al mattino.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 27 °C.

Ovunque sereno salvo velature in transito in montagna a metà giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Mercoledì poco o al più irregolarmente nuvoloso in montagna. Precipitazioni assenti o poco probabili sui rilievi. In pianura minime e massime in rialzo. Venti deboli variabili in pianura, a tratti moderati da sud in montagna. Giovedì irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili sui rilievi, poco probabili in pianura. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Venti in rinforzo da sud in montagna, deboli in pianura.