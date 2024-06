Maltempo in provincia di Varese: allagamenti e alberi caduti, anche nell’area intorno a Malpensa

Gallarate (Varese) – In tarda serata ieri erano già una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco nella fascia del territorio varesino colpito dopo le 20 da un violento nubifragio, con vento forte, che ha abbattuto alberi sulle strade e scoperchiato tetti.

Danni soprattutto per allagamenti a Casorate Sempione, Solbiate Arno, Caronno, Cavaria, Gallarate, Cardano al Campo, Morazzone, Caronno Varesino, Vergiate, Somma Lombardo e l'area circostante l'aeroporto di Malpensa, con problemi in particolare lungo via Giusti verso l’aeroporto, per la caduta di un albero che bloccava la strada.

Molti alberi sono caduti nel quartiere Maddalena a Somma Lombardo, in provincia di Varese, durante il forte temporale che si è abbattuto sulla zona nella serata di sabato 15 giugno. A causa della presenza delle piante sulla carreggiata, alcuni turisti sono rimasti bloccati a lungo, impossibilitati a raggiungere l’agriturismo dove erano attesi per trascorrere la notte prima del volo dell'indomani da Malpensa.

Problemi di allegamento anche sull'Autostrada dei Laghi tra Besnate e Gallarate in particolare. Allagati diversi sottopassi. A Gallarate allagato il sottopasso in via del Lavoro, bloccata un’auto, recuperata dai vigili del fuoco. In via Raffaello Sanzio a Gallarate una taverna è finita allagata e i vigili del fuoco sono intervenuti per aspirare l’acqua con un’idrovora.

Oggi sul varesotto sono previsti miglioramenti.