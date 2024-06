Pioggia, quando e dove nel weekend? Le previsioni meteo in Lombardia e a Milano

L’ultimo weekend della primavera più piovosa di sempre in Lombardia e nel Nord Italia non regalerà grandi soddisfazioni a chi cerca sole e caldo in vista di gite fuori porta e soggiorni nelle località turistiche. Ci attendono, ancora, giorni di nuvole e improvvise precipitazioni nelle zone alpine e prealpine, specialmente sabato 15 giugno, e condizioni prevalentemente asciutte sul resto della regione. Le temperature, ancora leggermente inferiori alla norma, subiranno una graduale risalita e si porteranno intorno alla norma del periodo ma solo a partire da domenica. Vediamo insieme giorno per giorno le previsioni meteorologiche di Arpa Lombardia.

Le previsioni meteo per il fine settimana in Lombardia

Venerdì 14 giugno

Su tutta la regione velato, con addensamenti più marcati sulle zone alpine e prealpine; copertura nuvolosa variabile, in diminuzione dal tardo pomeriggio sulle zone orientali. Precipitazioni assenti salvo qualche occasionale piovasco sulle zone montane nelle ore centrali della giornata, specie sul settore nordovest. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero aumento. In Pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 22 e 26 °C.

Sabato 15 giugno

Addensamenti insistenti sulle zone alpine e prealpine, altrove nuvolosità variabile. Precipitazioni nella notte e al mattino possibili, deboli sparse sui rilievi alpini e prealpini, più probabili sul settore Nordovest; nel pomeriggio e fino alla prima serata, rovesci temporaleschi sulle zone alpine e soprattutto prealpine, occasionalmente sulle aree di Pianura limitrofe. Temperature: minime e massime in leggero aumento. In Pianura minime intorno a 16 °C, massime intorno a 27 °C

Domenica 16 giugno

Su tutta la regione nuvolosità variabile ma con annuvolamenti meno frequenti e meno compatti sulla Pianura rispetto alle zone montane Precipitazioni sulle zone montane possibili piovaschi sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane; altrove assenti o solo occasionali. Temperature: minime stazionarie, massime in leggero rialzo.

La tendenza

Lunedì e martedì in prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle zone alpine e prealpine possibili temporanei annuvolamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane, con locali piovaschi. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento. Venti in Pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli dal quadrante sudovest con rinforzi a tratti sulla fascia alpina.