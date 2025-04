Pasqua e Pasquetta in Lombardia fra nuvole, piogge e temporali. Il sole? Si farà desiderare fino al 25 aprile

Milano, 18 aprile 2025 – Pasqua e Pasquetta nel segno del tempo variabile. È quel che ci aspetta in Lombardia per i prossimi tre giorni, con un occhio già proiettato alla giornata del 25 aprile. Passata l’allerta gialla di giovedì 18 aprile, quando Milano in particolare ma anche gran parte il resto della regione sono state attraversate da un’ondata di maltempo con raffiche fino a 70 chilometri orari, fiumi ingrossati – nella mattina di oggi 18 aprile il Po è sotto stretta osservazione a Pavia dove ha cominiciato a esondare a Pavia – il tempo è andato incontro a un netto miglioramento, che proseguirà fino al pomeriggio. Ma che non sarà purtroppo definitivo. Già dalla nottata di Venerdì Santo, infatti, una nuova perturbazione porterà abbondanti piogge su Alpi, fascia prealpina e pianura. Ma vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Venerdì 18 aprile

Il ritorno del sole, velato solo da qualche nuvola, grazie al ritorno di un debole anticiclone sarà garantito per la gran parte della giornata, tranne qualche pioggia – al mattino su Cremonese e Mantovano e il pomeriggio sulla Valtellina – situazione però destinata a cambiare già in serata con l’arrivo di nuvole e pioggia in particolare sul versante est, e poi in nottata con la diffusione di piogge anche intense su tutta la Lombardia. Temperature gradevoli fra i 18 e i 20 gradi su zone di pianura, laghi e fascia prealpina, ma che saranno inevitabilmente più basse nella zona di Livigno e Alta Val Chiavenna con 7 gradi.

Sabato di Pasqua

Per il 19 aprile l’assenza di pioggia non sarà però il preludio al ritorno del sole. Cielo nuvoloso infatti su tutta la regione per gran parte della giornata. Una vigilia di Pasqua sostanzialmente grigia, giusto con qualche parziale schiarita. Si registrerà qualche piovasco pomeridiano, ma nulla degno di nota. Temperature sempre attorno fra i 18 e i 20 gradi. Solo qualche grado in meno sulle zone di montagna (6 in Alta Val Chiavenna, e 12 e 14 in Alta Valcamonica e Alta Valtellina).

Pasqua

Per il giorno di Pasqua tenete a portata di mano gli ombrelli. La situazione è infatti destinata a peggiorare gradualmente a partire dalla mattinata, coinvolgendo inizialmente l’Ovest Lombardia e le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio e la fascia alpina e prealpina. Questo per via dell’arrivo di un’area di bassa pressione. Piogge e rovesci temporaleschi che nel pomeriggio saranno presenti soprattutto nelle province di Como, Sondrio, Lecco, Varese e nel Milanese. Più fortunati i lombardi del Pavese e del versante orientale delle province di Brescia, Mantova e Cremona, dove le piogge si alterneranno a qualche temporanea schiarita col ritorno del sole. In serata piogge, e temporali sulla fascia alpina e prealpina, s’intensificheranno ulteriormente. Temperature pressoché ovunque intorno ai 17/20 gradi, fino a punte 22 nel Basso Bresciano.

Il sole tornerà prepotente a partire da giovedì 24 aprile

Pasquetta

Per il Lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta e tradizionalmente giorno di gite fuori porta e scampagnate (per lo meno per chi non è partito per una vacanza) la pioggia abbandona nelle prime ore del mattino la Lombardia, ma rimarranno ancora molte nuvole sulla pianura Padana e sul versante orientale. Migliora nel mattino sulla zona dei laghi e delle Prealpi: una buona notizia dunque per chi programma una gita sui laghi di Como o sul Maggiore. Sulle Prealpi occidentali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite. Sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; su zona pedemontana e alta pianura, su Orobie e Alpi Retiche cieli ancora molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. Un parziale miglioramento si registrerà in serata. Temperature comprese fra i 18 e i 19 gradi, 15 gradi sulle montagne della Valcamonica.

Il ritorno deciso del sole e del bel tempo è atteso per il 25 aprile

Le giornate del 22, 23 e 24 aprile

E archiviata la Pasqua, cosa ci aspetta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì che portano alla festa del 25 aprile? Saranno tre giornate con ancora piogge, parziali schiarite e nuove piogge. Si comincia con martedì 22 aprile con la presenza di sole ancora su gran parte della Lombardia (con l’eccezione della Valtellina dove si dovranno tenere aperti gli ombrelli), idem per il pomeriggio, ma col ritorno di un peggioramento in serata. Insomma, una giornata d’instabilità complessiva con deboli piogge un po' su tutti i settori. Mercoledì 23 situazione con sole e piogge alternate, queste ultime più intense nel pomeriggio e in serata.

Il giorno della Liberazione

La vigilia della festa della Liberazione sarà finalmente il momento in cui tornerà l’alta pressione e il ritorno, deciso e persistente, del sole. Temperature intorno ai 10, 11 gradi, solo più basse com’è ovvio in montagna (6 fra Alta Valtellina, Valcamonica e Alta Valchiavenna). Una buona notizia dopo una settimana di pioggia. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi in particolare nel corso della serata. Temperature sempre intorno ai 22, 23 gradi con punte di 25 gradi su Alto Lario e 20 su Valcamonica.