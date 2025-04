Maltempo in Lombardia, paura per l’esondazione di Ticino e Po: la diretta

09:16

Pavia: sale il livello del Ticino

Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha firmato un'ordinanza che istituisce alcuni provvedimenti urgenti per l'esondazione del fiume Ticino che sta salendo in via Milazzo, nella zona del Borgo Basso, quartiere periferico della città. In particolare si stabilisce "sino al termine delle esigenze di allerta ed emergenza il divieto di transito pedonale e veicolare in via Milazzo e via Trinchera" e si dispone di "evacuare i piani interrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario. In caso di mancanza di quanto prima detto evacuare l'abitazione". La zona è presidiata da polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco.