Maltempo Milano e Lombardia, allerta gialla dalla mezzanotte di Pasqua: rischio piogge forti fino alle primo mattino di Pasquetta

Milano, 19 aprile 2025 - L’ondata di maltempo su Milano e la Lombardia non è finita, anzi nella notte tra Pasqua e Pasquetta il meteo potrebbe decisamente peggiorare.

“Tra notte e mattino di domani domenica 20 aprile - avvisa AllertaLom - sono previste precipitazioni deboli su pianura occidentale, Alpi e Prealpi (specie settori occidentali), in temporanea intensificazione dal pomeriggio sulle medesime zone; sempre dal pomeriggio, probabile formazione di rovesci o temporali sparsi sulla pianura, in trasferimento verso le Prealpi. Dato il parziale carattere convettivo delle precipitazioni, specie dal pomeriggio, si indica la possibilità di accumuli oltre 40 mm/6h sui settori prealpini centro-occidentali, oltre la medesima soglia in forma isolata anche sui settori settentrionali del Nodo Idraulico di Milano”.

Allerta gialla

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha quindi emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica 20 aprile e fino alle 6 di lunedì 21 aprile. Lo rende noto il Comune di Milano informando che Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Cosa fare e cosa non fare

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Previsioni 3bMeteo Lombardia

"Sulla Lombardia a Pasqua il flusso umido e instabile da sudovest si intensificherà ulteriormente portando piogge e anche qualche acquazzone o temporale, in particolare sulle province centro-occidentali; resisterà invece qualche schiarita sulle pianure orientali. La tendenza per Pasquetta pare improntata verso una attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita specie dal pomeriggio ma sempre in un contesto di spiccata variabilità”.