Neve in Lombardia? Quando e dove arrivano i primi fiocchi bianchi

Milano, 11 novembre 2024 – Neve in arrivo in Lombardia? Sembra proprio di sì. Nei prossimi giorni, complice abbassamento delle temperature, potrebbero scendere i primi fiocchi bianchi in montagna e il panorama potrebbe iniziare a trasformarsi e a prepararsi per l’apertura degli impianti sciistici. Ma quando e dove? Vediamo tutto più nel dettaglio.

Stando alle previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale, l’inizio delle settimana – che parte con l’11 novembre, giorno dell’Estate di San Martino – prevede “un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile sulla Lombardia e su tutto il Nord Italia. Ne conseguono, come tipicamente accade in questo periodo dell’anno, frequenti foschie dense e nebbie sulla pianura, mentre sui rilievi il cielo risulta in prevalenza sereno”.

Meteo Lombardia, dal bel tempo ai primi fiocchi di neve (Foto Arpa Lombardia)

Un cambiamento è atteso tra stasera, lunedì 11, San Martino, e martedì 12 novembre, “quando un’area di bassa pressione colma di aria fredda raggiungerà le Alpi apportando possibili deboli precipitazioni diffuse e qualche nevicata; le temperature sono previste in deciso calo”.

Nello specifico, per quanto riguarda le precipitazioni, possibili in tarda serata, di debole intensità, sull'Alta Valtellina, nevose oltre i 2000 metri. Mentre, domani, possibili di debole intensità tra mattino e pomeriggio su Alpi, Prealpi e settori occidentali della regione; quota neve oltre i 1300 metri.

Con l’arrivo della neve, assolutamente da non dimenticare che dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 sarà obbligatorio montare le gomme invernali su gran parte delle strade italiane, salvo specifiche ordinanze locali. Quindi, ci sono ancora pochi giorni mettersi in regola. Le disposizioni si rifanno alla Direttiva del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 gennaio 2013 e possono variare in base alla zona geografica e al tratto stradale. Prima di mettersi in viaggio, è quindi importante verificare le norme locali per evitare sanzioni.