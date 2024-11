Estate di San Martino? In Lombardia freddo, neve e pioggia. I consigli per la fase di gelo improvviso

Milano - Freddo in arrivo in Lombardia: dopo un settembre-ottobre segnato da piogge incessanti e novembre che ha riportato una nebbia come non si vedeva da tempo, sulla regione ecco arrivare un'area di bassa pressione. Su Milano e su tutta la Lombardia previsto un drastico abbassamento delle temperature, che saranno nei prossimi giorni al di sotto delle medie stagionali relative a novembre. Se nelle scorse settimane si era registrata una parentesi di caldo anomalo per l'autunno ora anche sulla nostra regione è tempo di attrezzarsi e tirare fuori dagli armadi sciarpe e guanti.