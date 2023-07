Allarme temporali in Lombardia e a Milano, oggi nuova allerta gialla. Ecco dove e quando

Milano, 5 luglio 2023 – Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta su Milano e parte della regione questa notte il pericolo di violenti temporali sulla metropoli e su una larga fetta della Lombardia non è passato. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso una allerta gialla per possibili temporali a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio. L'allerta resta attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, giovedì 6 luglio.

Allerta dal pomeriggio

Nel dettaglio, secondo Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia,

oggi è “ previsto lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi, in possibile estensione alla pianura tra il tardo pomeriggio e la notte. In particolare, dalla serata, si attendono fenomeni convettivi sui settori di pianura centro occidentale, in successivo spostamento verso Est. Seppur in un contesto di minore instabilità rispetto al giorno precedente, i fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e organizzati in strutture in grado di generare forti raffiche di vento lineari e grandine di piccole o medie dimensioni. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche localmente forti in prossimità dei passaggi temporaleschi”.

La previsione per domani

Per la giornata di domani giovedì 6 luglio 2023 “sulla regione insisterà un flusso umido e instabile di correnti occidentali che manterrà attivo un contesto favorevole all'innesco di temporali. Dalle prime ore della notte fino alla tarda mattinata, i temporali risulteranno più probabili sui settori prealpini e di pianura centro-orientali. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità e causare forti raffiche di vento lineari e grandine di piccole o medie dimensioni”.

Nuovi bollettini

Il Centro Funzionale si riserva di rivalutare nella mattinata di domani gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata