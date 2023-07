Maltempo, tregua finita: pioggia e grandine spazzano Monza e il Nord Milano

Monza – Pioggia e grandine, tregua finita: questa sera una nuova ondata di maltempo ha sferzato la Lombardia a parti dalle 20.30 circa sulla Lombardia. Violenti temporali con grandine e forte vento si sono abbattuti in serata in particolare nella provincia Nord di Milano (in particolare tra Cinisello e Sesto San Giovanni) e in Brianza. Pioggia battente e grandine hanno riproposto le stesse scene di questa mattina.

Strade allagate a Monza

Nel Milanese sono anche crollati cornicioni già pericolanti e tegole spostate in alcuni tetti ammalorati dal maltempo della mattinata. A Monza, in via San Gottardo al civico 60 le forti raffiche di vento hanno sradicato un grosso albero. Si è trattato, fortunatamente, di un episodio breve: dieci minuti di pioggia torrenziale e grandine, poi basta. Abbastanza, però, per fare danni, ma fortunatamente non feriti.

Pioggia torrenziale a Sesto San Giovanni

Proseguono incessantemente le attività dei Vigili del fuoco di Milano dopo l'ondata di maltempo che stamani si è abbattuta nel Milanese, soprattutto nella provincia a nord del capoluogo lombardo. Secondo quanto si è appreso sono ancora un centinaio gli interventi da compiere, sempre per danni da allagamento, vento o dissesti da pioggia relativamente a tetti, strade, cornicioni, auto in sosta, cantine e sottopassi. Il Comando provinciale di Milano lavora a pieno ritmo e ausilio viene dato anche da unità di Bergamo e Monza. Le operazioni si protrarranno per buona parte della serata e della notte.

Il maltempo ha flagellato Varese e provincia

Poiché continua l'instabilità meteo che interessa l'area di Milano, prosegue l'allerta arancione (rischio moderato) emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.