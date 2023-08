Meteo, Nerone porta la tempesta di caldo: 38 gradi da sabato a martedì

Milano, 18 agosto 2023 – Nei prossimi 3 giorni arriva l’heat storm, ossia la ‘tempesta di caldo’, usata in meteorologia per descrivere un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie, con temperatura di nuovo in aumento di 3-4 gradi.

Sarà l’anticiclone africano Nerone, che già ha colpito la Penisola e non solo, nei giorni di Ferragosto, a non lasciare tregua.

Si tratta della terza ondata di calore estiva ma con questa ‘tempesta di caldo’ si arriverà a raggiungere i 38-40°C diffusi al Centro-Nord: il picco dovrebbe essere martedì. In nessuna vetta alpina ci sarà lo zero termico (che sarà a quota 5.200 metri). Sarà difficile, dunque, al tenuta dei ghiacciai. Insomma in Lombardia, come cantava Pupo, “su di noi, nemmeno una nuvola”: sarà come stare ai tropici.

A parlare di heat storm sono gli esperti de ‘Il Meteo’.

Ma la conferma arriva anche Arpa Lombardia e dall’Aeronautica militare.

Dopo le possibili deboli piogge o isolati rovesci sui settori prealpini orientali previsti per oggi in Lombardia, residuo dell’allerta gialla di ieri e fino alla prime ore di questa mattina, “la progressiva espansione anticiclonica determinerà fino a domenica tempo stabile, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature massime che in pianura supereranno diffusamente i 35°C” fa sapere Arpa.

Ad essere nell’occhio dell’anticiclone africano sarà ancora la provincia di Pavia, dove la colonnina di mercurio sabato potrà arrivare a toccare i 37-38 gradi, come già accaduto nei giorni scorsi. Ma i 35 gradi saranno raggiunti un po’ ovunque in Lombardia, fatta eccezione per le regioni alpine.

La condizione climatica resterà inalterata anche per domenica e lunedì. Per cui sarà un weekend end molto soleggiato e soprattutto molto caldo.

Secondo i bollettini diffusi da Arpa i disagi da calore saranno “forti”, ossia a livello 4 su 5, già da oggi, tranne le zone alpine, e diffusi su tutta la regione per la giornata di sabato

Il tempo soleggiato accompagnato da una ventilazione prevalentemente debole in pianura determinerà un aumento della formazione degli inquinanti fotochimici. Se già oggi la possibile concentrazione nell’aria più calda e stagnante porterà ad un inizio concentrazione degli inquinanti, le condizioni per un accumulo sono ritenute da Arpa “molto favorevoli” per sabato e domenica raggiungendo il livello più elevato.

Anche la concentrazione di raggi ultravioletti sarà molto alta: tutte le province lombarde sabato saranno sono infatti a livello 8 (molto alto, il massimo è 11, estremo), scenderanno a 7 solo dove si presenterà qualche nuvola. Il consiglio è dunque di evitare di uscire intorno a mezzogiorno, quando i raggi del sole arrivano perpendicolari, indossare magliette, cappelli e usare la crema solare protettiva.

Anche lo scenario descritto dal servizio meteo dell’Aeronautica Militare non lascia dubbi. Le mappe con l’evoluzione del meteo tra sabato e lunedì oscillano tra l’arancio e il rosso ad indicare temperature roventi.