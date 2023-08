Meteo, ancora rischio temporali a Milano: allerta gialla fino a domani

Milano, 17 agosto 2023 - Prosegue l'allerta meteo sulla città di Milano dove è prevista instabilità con possibili temporali per tutta la giornata e fino alle prime ore di domani mattina. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato un'allerta gialla di rischio ordinario. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso invece un'allerta arancione per rischio temporali sulla regione. Si temono improvvise ondate di maltempo, come avvenuto ieri pomeriggio sull’Alto Lario, dove una bomba d’acqua si è abbattuta su Dervio riversando fango e detriti sui binari e sulla sottostante provinciale rivierasca e facendo affondare a causa delle onde un motoscafo con a bordo 5 persone. Anche oggi sono previste condizioni instabili, con piogge o temporali sui rilievi settentrionali e in modo più limitato sull'Appenino. Nel pomeriggio e nella serata aumenta la probabilità di temporali, con rinforzi di vento, grandine di medie dimensioni e cumulate orarie di pioggia superiori a 30 mm/h.

I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone alpine e prealpine, con temporali tendenti a spostarsi da Ovest verso Est. Per la giornata di domani non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali.