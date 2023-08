Meteo: Anticiclone Nerone sulla Lombardia, 6 province con ‘disagio da calore forte’

Milano, 12 agosto 2023 – Arriva l’anticiclone africano Nerone e porta caldo, umidità ma anche qualche temporale improvviso, tra domani e ferragosto. La bolla di aria calda proveniente dal continente africano sembra averla spuntata nel nord ovest europeo contro le depressioni atlantiche più fredde e instabili e comincerà a farsi sentire nel Nord Italia in questo fine settimana anche se domani, domenica 13 agosto, nel pomeriggio sulle Alpi potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi improvvisi, con locali grandinate.

A parte questa parentesi la colonnina di mercurio tornerà a salire implacabilmente pressoché ovunque e si manterrà sulla Lombardia anche nel lungo week end di ferragosto e per l’intera settimana prossima.

Nel bollettino del disagio da calore diramato da Arpa Lombardia, domani, domenica 12 agosto 2023, ‘colpite’ da un ‘disagio forte’, ovvero il valore 4 in una scala da 1 a 5 (sopra c’è solo il ‘molto forte’), ben 6 province lombarde su 12 (per le altre è moderato): si tratta di Pavia (l’unica afflitta da temperature torride già da oggi), Lodi, Milano, Brescia, Mantova e Sondrio.

Le temperature, già dai 30 gradi in su nella giornata di oggi in Lombardia, con la punta di 34 a Pavia, saliranno ancora domani più diffusamente in tutte le province, fino ai 35 del Pavese.

Già da oggi a causa del sole il rischio da radiazione Uv è indicato da Arpa come ‘molto alto’ in tutte le province lombarde, compreso tra un valore di 8 e 9 su un massimo di 11. Scende a 7 solo in caso di locali annuvolamenti. Questi valori da allerta rossa perdureranno anche domani e lunedì. Il consiglio è di evitare di uscire attorno a mezzogiorno (quando il sole è più diretto), di cercare l’ombra, di proteggersi con crema solare e cappelli.

L’Anticiclone africano dovrebbe permanere sull’Italia fino al 20 agosto, mantenendo bel tempo ma anche caldo anche a ferragosto e nella giornata di San Rocco, il 16 agosto, e comunque fino a venerdì 18. In Lombardia, dunque, sono previste temperature sopra i 30 gradi per tutta la settimana, col Pavese che potrebbe arrivare ai 38-39 gradi.

“Fino a metà della prossima settimana il bacino del Mediterraneo è interessato da un'area di alta pressione che staziona e mantiene in parte confinata sull'Atlantico l'avanzare di una struttura depressionaria, attualmente centrale sulle Isole Britanniche e che solo marginalmente favorisce infiltrazioni di aria più umida da sud sulla regione – è scritto nel bollettino Arpa Lombardia -. Sulla Lombardia, tale configurazione determinerà fino a metà della prossima settimana giornate prevalentemente poco nuvolose o velate, in particolare sulle Pianure, con addensamenti e instabilità diurna che interesserà per lo più i settori a ridosso dei rilievi. Le temperature andranno gradualmente ad aumentare”.