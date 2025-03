Previsioni meteo Milano e Lombardia, anticipo di primavera ai titoli di coda. Torna l’inverno: pioggia e neve, ecco quando e dove

Milano, 6 marzo 2025 - Troppo belli e dolci questi giorni di primavera anticipa per durare a lungo. Il tempo sta per cambiare, da domenica, e anche radicalmente come spiegano l meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara : “L’anticiclone che in questi giorni ci ha portato un assaggio di primavera, nella sua accezione più stabile e mite, ha i giorni contati”. “

La “rivoluzione” di domenica

Da domenica al Nord cambia tutto. “Una prima intensa perturbazione in arrivo dalla Spagna raggiungerà parte d’Italia, portando piogge in particolare a fine giornata soprattutto su Nordovest, Questo fronte farà da apripista a una circolazione ciclonica che si insedierà per diversi giorni sul Mediterraneo, alimentata da aria decisamente più fredda in discesa dall’Artico su gran parte d’Europa. Gran parte della prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da tempo instabile o a tratti perturbato, con frequente occasione per piogge, acquazzoni e temporali da Nord a Sud. Ma non è finita qui

Temperature giù e neve

“Le temperature saranno in generale calo dapprima soprattutto al Nord, ma successivamente anche al Centrosud, con ritorno della neve sulle Alpi talora anche copiosa in genere dalle quote medie ( mediamente dai 1000-1300m, ma a tratti anche più sotto)”

Meteo Lombardia

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, secondo gli esperti di Arpa Lombardia che prevedono “una maggiore instabilità a partire da domenica, con aumento progressivo della nuvolosità e flusso umido da sudovest con conseguenti precipitazioni da deboli a moderate che interesseranno la regione per i successivi giorn:

Venerdì 7 marzo 2025

Ovunque sereno, possibili velature durante il corso della giornata. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno ai 2 gradi e massime intorno ai 15. Nella notte possibili foschie o isolate nebbie sulla pianura orientale.

Sabato 8 marzo 2025

Sereno ovunque e precipitazioni: assenti. Temperature minime stazionarie massime in lieve aumento.

Domenica 9 marzo 2025

Aumento della nuvolosità dal mattino. Precipitazioni assenti nella prima parte del giorno e deboli o moderate a partire dal pomeriggio. Venti da deboli a moderati in pianura e sui rilievi orientali. Temperature minime in rialzo e massime in calo.

Lunedì 10 marzo 2025