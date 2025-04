Allerta rossa e ondata di piena del Po: il fiume minaccia la pianura. Da martedì torna la primavera

La domenica di Pasqua vede ancora forti perturbazioni sul Centro-Nord dell'Italia, con la Protezione Civile che già ieri ha diramato un'allerta rossa per rischio idraulico per alcune zone della bassa Lombardia, al confine con l’Emilia Romagna, in prossimità del fiume Po, la cui piena sta tenendo in apprensione da giorni gli abitanti della fascia padana.

Il Po sta transitando tra Cremona e Piacenza con criticità moderata. Tecnici di Aipo e volontari di protezione civile al lavoro: "Massima attenzione".

L’ondata di piena nel Cremonese

L'ondata di piena è passata ieri sera a Cremona, dove il livello del fiume ha raggiunto i 3 metri e ottanta centimetri sopra lo zero idrometrico. L'acqua ha invaso le canottieri rivierasche, oltre alle golene, l'attenzione si sposta ora nella zona di Casalmaggiore, dove la piena è attesa all'ora di pranzo e, secondo le previsioni, potrebbe superare la terza soglia di criticità. "Avevamo già messo in sicurezza le attrezzature - spiegano i referenti dei circoli sportivi - ma i danni non mancano e potremo quantificarli solo nelle prossime ore. Certamente abbiamo davanti ore di lavoro per ripulire tutto da fango e detriti". Monitorati anche i ponti della città, dove è tornato il sole, per la presenza attorno ai piloni di legname e altri rifiuti.

Allerta gialla

Permane invece l’allerta gialla (rischio ordinario) su molte altre zone della regione: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, orobie bergamasche, bassa pianura occidentale e il nodo Idraulico di Milano che viene messo sotto pressione in caso di perturbazioni: osservati speciali, come sempre, il Lambro e il Seveso, fiumi che lambiscono il territorio cittadino, provocando spesso allagamenti nei quartieri a nord e a est del capoluogo.

Le previsioni meteo