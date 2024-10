Maltempo, allerta rossa e arancione a Milano e in Lombardia. Monitorati Seveso e Lambro

Milano, 7 ottobre 2024 – Violenta ondata di maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Per questo, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta rossa di rischio idrogeologico, un’allerta arancione di rischio idraulico e un’allerta gialla di rischio temporali e vento forte. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Maltempo a Milano

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, saranno possibili ovunque precipitazioni, ma di debole intensità, in serata in irregolare intensificazione sui settori occidentali e meridionali, a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali.

Venti da deboli a localmente moderati variabili, con rinforzi in alta quota dal pomeriggio; in serata locali ed isolati rinforzi nei bassi strati su Appennino e pianura orientale.

Esondazione del Lambro, allagamenti a Milano lo scorso 5 settembre (Ansa)

Per tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre, previsto tempo perturbato sul territorio regionale con precipitazioni di moderata o forte intensità diffuse: nella notte ed al mattino soprattutto su Appennino, pianura e rilievi centro-occidentali; dal pomeriggio in particolare su pianura e rilievi centro-orientali. Accumuli forti diffusi sulle Prealpi e sulle Alpi Centro-Occidentali, sparsi su Alpi Orientali ed Appennino, isolati in pianura (in particolare quella occidentale). Precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare dal pomeriggio.

Venti nei bassi strati da moderati a forti, in rinforzo tra mattino e pomeriggio: massimi diffusi su pianura orientale, Prealpi Orientali ed Appennino, sparsi o isolati altrove; diffusamente forti in quota.

Il Centro Operativo Comunale(Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Esondazione a Ponte Lambro il 5 settembre 2024

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presìdi territoriali e delle Autorità locali. Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.

Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.