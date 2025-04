La piena del fiume Po è passata: "Dalle 13 scongiurata l'alluvione nel Lodigiano"

Somaglia (Lodi), 19 aprile 2025 – “Il rischio esondazione, nel Lodigiano, si è esaurito intorno alle 13 del 19 aprile 2025, la piena è passata!”.

Lo ha comunicato, da Somaglia, Marco Vignati, presidente del coordinamento volontari di protezione civile di Lodi, stilando un bilancio dell’impegno profuso dalle tute gialle in questi giorni di maltempo: "Da giovedì 17 aprile 2025, quando siamo stati attivati, hanno partecipato ai sopralluoghi, sull'argine del Po, una settantina di volontari, con 10 mezzi di protezione civile- enumera e prosegue-. Alle 13 di oggi la piena è passata, dopo aver toccato, alle 2 di notte, un livello massimo di 8 metri sopra lo zero. Nel pomeriggio sta calando. _ e ancora_Ora stiamo eseguendo sopralluoghi per vedere se ci sono problematiche su attività o argine. Attualmente il rischio di una esondazione si è però finalmente esaurito, ma la piena ha allagato tutta la parte golenale da San Rocco a Somaglia e del Lodigiano e stiamo controllando che il deflusso dell'acqua proceda correttamente ". Non sono per fortuna stati registrati feriti né grossi danni. L’allarme etra stato diramato tempestivamente dalle autorità locali e tutto ciò che poteva essere messo in sicurezza ha trovato riparo.