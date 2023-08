Meteo in Lombardia, weekend e Ferragosto di fuoco: temperature fino a 36 gradi

Nel prossimo weekend, fino a Ferragosto, a Milano e in Lombardia torneranno sole, caldo e afa. L’arrivo dell’anticiclone africano sull’area del Mediterraneo porterà cieli sereni, venti debolissimi e temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi.

Tutti gli enti meterologici prevedono, tutti i giorni da venerdì 11 agosto a martedì 15 agosto, tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali. Previsti possibili isolati e deboli piovaschi su Alpi e Prealpi limitatamente al pomeriggio tra sabato e domenica.

Come affrontare il caldo

Per affrontare il caldo, a parte l’ovvia indicazione di bere molta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde, Antonio Voza, responsabile del Pronto Soccorso dell’Humanitas, da alcuni consigli.

“L’acqua – afferma – è una delle armi che abbiamo a disposizione per combattere il caldo. Prima di coricarsi, fare un pediluvio può contribuire a creare una sensazione di sollievo . Una doccia fredda invece consentirà di sentirsi meglio per un tempo limitato. Sarebbe meglio optare per una temperatura dell’acqua tiepida, che prolungherà il benessere percepito”.

“L’alimentazione deve comprendere a limenti freschi e sa ni, ad alta digeribilità e che non causino un aumento della temperatura corporea – specifica il medico – ed è meglio preferire bevande fresche ma non gelate”.