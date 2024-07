Allerta meteo arancione in Lombardia: venerdì sera previsti temporali, grandinate e possibili trombe d’aria

Continua l’ondata di temporali che sta colpendo la Lombardia. Il Centro di monitoraggio dei rischi naturali ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali e per rischio idrogeologico che durerà per tutta la giornata del 12 luglio, fino alle 4.00 di sabato 13 luglio. La fase acuta delle precipitazioni è attesa in tarda serata: ci si aspettano cumulate di pioggia che possono superare i 100 millimetri nelle 12 ore, con nubifragi localizzati anche più intensi, in particolare sui settori alpini e prealpini centro occidentali.

In mattinata, il maltempo ha colpito duramente le province di Como, Varese, Lecco e Bergamo: trombe d’aria e forti grandinate ha provocato danni e allagamenti. Sono stati segnalati decine di alberi crollati e tetti scoperchiati. A Milano invece una tempesta di fulmini ha colpito diversi edifici, provocando un incendio a due cabine elettriche e bloccando la circolazione della metropolitana.

Le previsioni meteo

Per tutta la giornata, si legge nell’allerta meteo, “sono attese precipitazioni a carattere convettivo con una direttrice Sud-Ovest/Nord-Est, più continue ed intense su Prealpi e settori alpini Nord occidentali fino al primo pomeriggio, in estensione nella seconda parte della giornata anche verso Prealpi e settori alpini centro-orientali. Per quanto attiene alla pianura, i fenomeni temporaleschi di moderata o localmente forte intensità risultano più probabili sulle zone occidentali e sull'alta pianura, ma non sono escludibili nelle restanti zone”.

Consigli per prepararsi all’allerta

Le autorità consigliano di monitorare le previsioni meteo attraverso fonti affidabili come il sito della Protezione civile o il sito di Regione Lombardia. Ecco alcune indicazioni: metti in sicurezza oggetti all'aperto che potrebbero essere spostati dal vento, come mobili da giardino; evita di parcheggiare l'auto sotto alberi o strutture instabili; prepara una torcia e scorte di emergenza in caso di interruzione della corrente; verifica i sistemi di drenaggio e pulisci grondaie e scarichi; se devi uscire, guida con prudenza e stai lontano da sottopassi e aree a rischio di allagamento.