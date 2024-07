Trombe d’aria e grandinate nelle valli di Bergamo: tetti scoperchiati e alberi crollati

La violenta ondata temporalesca che ha colpito il Nord Italia ha impattato pesantemente anche in provincia di Bergamo, colpendo duramente la Val Seriana, la Val Brembana e la Valle di Scalve. Forti tempeste, grandinate e trombe d’aria hanno scoperchiato tetti, allagato strade e fanno centinaia di alberi. Per ora non si segnalano feriti ma i vigili del fuoco stanno effettuando decine di interventi.

In Val Brembara, le forti raffiche di vento hanno abbattuto moltissime piante, mentre a San Giovanni Bianco una frana ha bloccato via Zappello. A Serina una tromba d’aria ha scoperchiato alcuni tetti e a Dossena un albero ha tranciato la linea elettrica dell’Enel lasciando il paese senza corrente. Una fortissima grandinata ha colpito invece il comune di Oltre il Colle, lasciando sulle strade una spessa colte bianca: i residenti stanno spalando le strade per permettere la circolazione. Temporali e grandine sono stati segnalati anche in provincia di Como, Lecco e Varese.