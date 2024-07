Violento temporale a Lecco e Colico: strade allagate, alberi crollati e ferrovia bloccata

Ancora maltempo nel Lecchese. Un violento temporale si è abbattuto venerdì mattina su Lecco e Colico provocando danni e allagamenti e grossi disagi alla linea ferrovia. Un albero è caduto sui binari tra le stazioni di Lierna e Mandello, interrompendo la circolazione sulla tratta: si segnalano ritardi fino a 140 minuti e quattro treni cancellati.

Segnalate criticità anche nella zona del sottopasso di corso Carlo Alberto, nell’attraversamento di Lecco (uscita Caleotto), lungo la Provinciale 72 e lungo la Statale 36. In direzione Sondrio, si segnalano lunghe code a causa di piante cadute in zona Varenna.

Segnalati disagi anche nel Varesotto,con forte vento e grandine in alcune zone della provincia. Il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua. Lungo la superstrada per Malpensa un’auto si è ribaltata per il maltempo.