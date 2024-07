Meteo Milano e Lombardia: temporali e grandinate poi torna il caldo africano. Ecco dove e quando

Milano, 12 luglio 2024 – Temporali anche violenti oggi su Milano e la Lombardia, dove è stato emesso un codice giallo, ma in generale su tutto il Nord Italia mentre al Sud si toccheranno punte di 40 gradi.

Tra le zone maggiormente colpite la provincia di Varese, dove il maltempo ha causato la caduta di numerosi alberi che hanno causato parecchi disagi alla circolazione. Lungo la superstrada per Malpensa un’auto si è ribaltata che ha costretto Anas a deviare la circolazione allo svincolo del Terminal 2.

Strade chiuse, frane, alberi caduti anche in provincia di Como. In città è stato chiuso il lungolago e piazza Garibaldi è allagata a causa dell’esondazione del Lario.

Disagi anche in provincia di Lecco. Un albero è caduto sui binari tra le stazioni di Lierna e Mandello, interrompendo la circolazione sulla tratta ferroviaria: si segnalano ritardi fino a 140 minuti e quattro treni cancellati.

Questo il quadro meteorologico che si prospetta sulla Penisola secondo i dati diffusi da ilMeteo.it che conferma il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali con violenti temporali, in particolare a nord del fiume Po. Ma la situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a sabato mattina. Nel settore di Nord-Ovest, alcune celle temporalesche (e locali supercelle) si sposteranno gradualmente verso il Triveneto, lambendo l`Emilia Romagna. Dopo aver vissuto giornate con 34 gradi diffusi in Val Padana e picchi di 37°, con tutta l’umidità accumulata nei bassi strati, ecco che i temporali saranno ancora una volta di forte intensità, con colpi di vento (downbursts e tornado) e grandinate. La maggiore probabilità di eventi importanti riguarda Alpi e Prealpi ma, come detto, anche la Pianura Padana sarà colpita per 24 ore.

Da sabato, comunque, il break temporalesco lascerà subito l`Italia portando il forte maltempo verso Austria e Baviera. Sul nostro Paese vivremo ancora qualche momento di instabilità solo al mattino, poi l`anticiclone africano tornerà più potente di prima. All`orizzonte, infatti, si intravede una bolla di aria calda imponente che dall’Algeria investirà di nuovo tutta l`Italia, Nord compreso. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38 gradi diffusi, con circa 7-9 oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni in Lombardia secondo l’Arpa: oggi condizioni instabili per effetto di una ampia saccatura in approfondimento sull'Europa occidentale, con piogge anche a carattere temporalesco diffuse e intense con maggior probabilità sui settori alpini e prealpini centro occidentali. Per il fine settimana cessazione delle piogge salvo residuali e irregolari sui rilievi sabato, mentre l'apporto di masse d'aria più fresche contribuirà a un calo delle massime che in pianura oscilleranno tra 28 e 32 gradi. Per inizio della prossima settimana nuovo consolidamento del geopotenziale, con condizioni stabili e temperature massime in aumento.

Venerdì 12 luglio 2024

Nuvolosità a partire dai rilievi, in intensificazione ed estensione anche alla pianura nel pomeriggio. In pianura precipitazioni sulla parte centro occidentale nelle ore pomeridiane e in possibile interessamento anche dei settori pedemontani centro orientali. In serata graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime e massime in calo.

Sabato 13 luglio 2024

Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso fino al primo pomeriggio, quindi nubi in dissolvimento a partire dalla fascia di pianura. Nel corso della giornata possibili deboli isolati rovesci al più sparsi sui rilievi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.



Domenica 14 luglio 2024

Ovunque sereno salvo intermittenti transiti di velature. Temperature minime stazionarie, massime in graduale rialzo.

Lunedì 15 luglio 2024