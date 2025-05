Previsioni meteo Milano e Lombardia, che tempo farà nel weekend. La prossima settimana torna il maltempo

Milano, 16 maggio 2025 – Abbiamo approfittato del sole e del caldo degli ultimi giorni per sentirci quasi un po’ in estate. Ma non è ancora tempo di riporre le giacche, perché da oggi, venerdì 16 maggio, sulla Lombardia – dopo il deciso rialzo di ieri – si verificherà un brusco ingresso di aria più fredda da Nordest, con formazione di temporali nella notte su gran parte delle pianure centro-orientali, in esaurimento entro il mattino. Seguirà un weekend in larga parte soleggiato con leggero rialzo delle temperature. A seguire nubi irregolari con nuovo miglioramento ma clima abbastanza freddo per il periodo.

Insomma, il classico tempo variabile della primavera. Peraltro, non mancherà anche il vento, almeno fino a questa mattina. All'inizio della prossima settimana un centro di bassa pressione sulla Penisola Iberica in avvicinamento porterà, con alta probabilità, graduale aumento della nuvolosità e intensificazione delle precipitazioni su gran parte della regione. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo, secondo le previsioni del bollettino diramato da Arpa Lombardia.

Sabato 17 maggio

Stato del cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio annuvolamenti sulle Prealpi.

Precipitazioni: locali, soprattutto su Prealpi e Alpi, generalmente deboli.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 11 °C, massime intorno a 24 °C.

Zero termico: tra 2000 e 2500 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, nel pomeriggio da sud con rinforzo sul pavese. In montagna da nord, dal pomeriggio con locali rinforzi, in rotazione da sud sul solo Appennino.

Domenica 18 maggio 2025

Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità soprattutto sui rilievi.

Precipitazioni: locali deboli. Neve oltre i 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento.

Zero termico: tra 2200 e 2700 metri.

Venti: deboli di direzione variabile, nel pomeriggio da ovest o sudovest con rinforzo sul pavese e sulle creste alpine e prealpine.

Lunedì 19 maggio

Lunedì aumento della nuvolosità con possibilità di piogge sparse sulla regione, causato da una perturbazione a nord dell'Italia in combinazione con un centro di bassa pressione in spostamento verso est sulla Penisola Iberica. Martedì l'avvicinamento di questo secondo minimo, con alta probabilità, porterà graduale intensificazione delle precipitazioni ovunque. Temperature generalmente stazionarie rispetto a quelle di sabato.