Ciclone sulla Lombardia, in arrivo pioggia e temporali: emanata allerta meteo

Milano – È in arrivo sulla Lombardia una perturbazione che porterà forti piogge e neve in quota, insieme a un significativo cale delle temperature. Per l’intera giornata del 12 marzo (fino alle 6.00 del 13), la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali: sono previste – scrive il Centro di monitoraggio rischi naturali – “precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi diffuse dalla notte e per tutta la giornata con limite neve attorno a 1.200 metri circa. Sui settori di pianura e Appennino sono previste precipitazioni nella notte diffuse, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata e in ripresa sparse nel pomeriggio”.

Più precisamente, ci si aspettano “quantitativi mediamente tra 25 e 50 millimetri in 24 ore su settori alpini, prealpini e di alta pianura, con valori più elevati che fanno riferimento in particolare ai settori prealpini, dove non sono esclusi isolati picchi attorno ai 70 millimetri in 24 ore”. Le temperature massime non supereranno i 12 gradi Celsius.

L’allerta meteo indica la possibilità di fenomeni meteorologici intensi che potrebbero causare disagi e situazioni di pericolo. È quindi consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali.

In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste, è opportuno adottare alcune precauzioni: seguire le previsioni meteorologiche e le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per rimanere informati sull'evoluzione del meteo; limitare gli spostamenti non necessari, in particolare nelle zone montane dove sono previste nevicate; evitare attività all’aperto durante le ore di maggiore intensità delle precipitazioni e dei temporali; evitare le aree soggette ad allagamenti o frane, come corsi d'acqua, pendii instabili e sottopassi.