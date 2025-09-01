Furto in chiesa, non trovano oggetti preziosi e fuggono con le casse dell’organo: presi

Villimpenta ( Mantova), 1 settembre 2025 - Hanno approfittato dell’assenza del sacerdote per entrano in chiesa in cerca di oggetti da rubare e, non trovando nulla di valore hanno portato via i quattro altoparlanti collegati all'organo, del valore di circa 700 euro.

E' successo nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Villimpenta, in provincia di Mantova.

Il parroco si era allontanato per qualche minuto, ma aveva prima messo tutti gli oggetti sacri e di valore sotto chiave nel tabernacolo. Così, quando i due ladri, intorno alle 18, sono entrati in chiesa, fingendosi fedeli, l'hanno trovata vuota. Dopo averla interamente ispezionata, hanno individuato i quattro altoparlanti collegati all'organo e se ne sono impossessati, prima di allontanarsi.

Al suo ritorno, venti minuti dopo, il parroco si è accorto del furto e ha chiamato i carabinieri della stazione di Castel d'Ario per sporgere denuncia. I militari, grazie anche alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della parrocchia, sono riusciti a risalire ai due ladri, un 27enne e un 26enne rumeni, denunciati per furto aggravato.