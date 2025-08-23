Ubriaca alla sagra del paese, morde un addetto alla sicurezza e gli lascia un dente conficcato nel braccio

Roverbella (Mantova), 22 agosto - Morde un buttafuori e come “regalo” gli lascia un dente conficcato nel braccio.

Doveva essere una serata di festa in piazza per la sagra Canedole ma una donna di 42 anni ha decisamente esagerato nel consumare alcolici e davanti alla richiesta di calmarsi e di non chiedere più alcolici ha reagito violentemente.

Le sue condizioni, infatti, erano tali che gli organizzatori della festa hanno chiesto l'intervento della personale di sicurezza. L’addetto alla security, un 58nne residente a Negrar nel Veronese, visto che la donna continuava a disturbare e soprattutto insisteva nel chiedere ancora di bere, la invitava ad allontanarsi dal bancone e dalle bevande alcoliche.

A questo punto la 42enne in palese stato di ubriachezza, lo aggrediva mordendolo violentemente lasciando un dente conficcato nel braccio. L’uomo è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, ottenendo 15 giorni di prognosi. La donna, invece, è stata denunciata per lesioni personali dall’addetto alla security.