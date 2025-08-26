Mantova, si toglie la vita e nella lettera d’addio lancia l’allarme per un pacco bomba: intervengono gli artificieri

Mantova, 26 agosto 2025 – Si toglie la vita, lasciando una lettera in cui invita i vigili del fuoco ad andare nel suo appartamento, per un pacco pericoloso.

E' successo ieri pomeriggio a Mantova. Immediatamente è scattato l'allarme bomba e in casa dell'uomo, un 55enne residente nella città lombarda, sono state inviate pattuglie dei carabinieri, squadre dei vigili del fuoco e polizia locale. L'intero condominio, in via Bonomi, è stato sgomberato in via precauzionale. All'interno dell'appartamento, al primo piano dello stabile, i carabinieri, diretti dal comandante del reparto operativo di Mantova, Giorgio Feola, hanno effettivamente trovato una confezione sospetta e hanno deciso di richiedere il supporto degli artificieri dei carabinieri di Milano.

A quel punto - ricostruisce un comunicato diffuso dai carabinieri di Mantova - è stato interdetto il transito nell'intera via, per permettere le operazioni di bonifica. Gli artificieri hanno fatto una radiografia del pacco sospetto e una serie di accertamenti, prima di aprire l'imballaggio. All'interno hanno trovato una bombola di azoto. L'analisi dei vigili del fuoco ha confermato la sostanza e sul posto è stato quindi inviato personale specializzato per il recupero della bombola. Le operazioni sono terminate alle 21.30 e gli inquilini dello stabile hanno potuto quindi rientrare nelle loro abitazioni.