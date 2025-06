Motta Visconti, spacciatrice arrestata mentre cede una dose di cocaina. Il magazzino della droga? La camera di un agriturismo

Motta Visconti (Milano), 20 giugno 2025 – La stanza dell’agriturismo trasformata, all’oscuro dei gestori, nel magazzino della droga, e gli incontri con i clienti in macchina. Ed è stata fermata proprio mentre si trovava in auto con una “cliente”, una spacciatrice di 50 anni al “lavoro” a Motta Visconti. Sorpresa da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso mentre cedeva una dose, è stata subito fermata e identificata.

I militari dell'Arma hanno sequestrato droga e contanti

Controllo a sorpresa

Il blitz durante un servizio di controllo del territorio. I miltari hanno sorpreso la donna in macchina mentre era ferma in compagnia di un’altra donna. Notando l’atteggiamento sospetto delle due, i carabinieri hanno approfondito il controllo: la passeggera veniva trovata in possesso di una dose di cocaina, mentre la donna successivamente arrestata aveva con sé altre 6 dosi confezionate in modo identico, oltre che denaro contante. Subito è parso chiaro che si trattava di uno scambio soldi-droga. Mentre la cliente è stata segnalata al prefetto in quanto consumatrice di stupefacenti, la pusher è stata "accompagnata” prima nella sua abitazione, poi nell’agriturismo dove aveva preso in affitto una camera.

Il minimarket della droga

Proprio lì gli uomini e le donne dell’Arma hanno trovato tutto il kit occorrente per la pesatura e la preparazione delle dosi da vendere al dettaglio: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 25 grammi di cocaina ancora da suddividere. Nell’appartamento invece, sono stati sequestrati 200 grammi di hashish. Per la donna è così scattato l’arresto immediato. Condotta davanti al Tribunale di Pavia, il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

A Milano

Sempre oggi, venerdì 20 giugno, non lontano da Motta Visconti a Cusago, qui gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Baggio e Giambellino, lo hanno fermato in viale Troya a bordo di un'utilitaria all'interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato del materiale per il confezionamento di droga.

La perquisizione

Ai poliziotti, l'uomo ha riferito che viveva all'interno della vettura e che non aveva un altro alloggio; a seguito di ulteriori accertamenti, però, gli agenti di via Primaticcio hanno individuato una camera in una struttura alberghiera di Cusago, che risultava prenotata proprio dal 36enne, che è stata sottoposta a perquisizione. All'interno, sotto al materasso del letto, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 chili di cocaina. Per lui sono scattate le manette.