Aurora Ramazzotti, festa di compleanno tra amici e famiglia. Emozionante il karaoke con papà Eros

Milano, 6 dicembre 2023 – Aurora Ramazzotti ha festeggiato il suo 27esimo compleanno, ma il primo da mamma. La giovane influencer pensava a una "cena easy con amici stretti", ma poi l’intenzione si è trasformata in un burger party con karaoke. Ai festeggiamenti, a Milano, hanno preso parte – oltre a mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti – amici vip come Alvin a Paola Di Benedetto. Immancabili il compagno di Aury, Goffredo Cerza, e il loro piccolo Cesare, che si è concesso per una velocissima apparizione. Ma anche l’amica del cuore, Sara Daniele. La serata è stata documentata con qualche scatto e video sui social.

Per il paty del 27esimo compleanno, Aurora ha optato per un minidress nero luccicante e i capelli sciolti sulle spalle.

Il menu? Panini imbottiti e gustosi con nomi personalizzati. Mentre la torta era formata da monoporzioni di tiramisù. Allegria e spensieratezza sono stati gli ingredienti speciali della serata, resa indimenticabile dalla presenza di molti amici dell'influencer.

A festeggiare Aurora c’erano numerosi amici, prima tra tutte la sua ‘best’, Sara Daniele. Poi, Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Alvin, Jonathan Kashanian e Rovazzi.

Presenti anche mamma Michelle Hunziker, elegantissima in abito lungo e nero, e papà Eros Ramazzotti, con un look più sportivo.

Per gli auguri di buon compleanno a sua figlia, la presentatrice tv ha condiviso sul suo profilo Instagram un video commovente in cui sfoglia l'album dei ricordi. Ha pubblicato le foto della sua primogenita, ripercorrendo questi 27 anni di vita. “Il tuo primo compleanno da mamma. Ti amo”, ha scritto poi a corredo.

Anche il cantante ha fatto gli auguri via Instagram alla sua primogenita: “Amore mio, questo è il tuo primo compleanno da mamma ma anche il mio primo da nonno. Sei splendida, siete bellissimi, vi amo”. Una didascalia accanto a una foto in cui lui e la figlia sorridono felici.

Il momento più bello ed emozionante della serata è stato quando Aurora e suo padre Eros Ramazzotti hanno cantato insieme al Karaoke. Il brano scelto? "Più bella cosa", uno dei più celebri della pop star.