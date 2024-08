Nuovo flirt per Fedez? Spunta Giulia Santin: chi è, età e lavoro

Milano, 16 agosto 2024 – Nuovo flirt per Fedez? Dopo il Gp di Montecarlo e le uscite milanesi con Garance Authié, il cantante era stato paparazzato a bordo piscina di una villa a Otranto, in Puglia, in compagnia di Sveva Magatti. Un paio di giorni fa, invece, il settimanale Chi ha pubblicato alcune fotografie che immortalano l’ex marito di Chiara Ferragni, in Sardegna, mentre si bacia con Luna Shirin Rasi, già nota alle riviste di cronaca rosa per essere stata fidanzata con Michele Merlo, cantante di Amici scomparso prematuramente nel 2021 a causa di una malattia fulminante. Ma nel giro di poche ore è uscito un nuovo pettegolezzo.

A lanciarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram ha postato un video di Fedez alla famosa e tanto discussa festa in Costa Smeralda insieme ad una bionda misteriosa. Di chi si tratta? Il nome è stato rivelato poco dopo: Giulia Santin. “Il re della Costa Smeralda – si legge sul social – nonché colui che, secondo lui, ha scritto la storia dell'isola, dopo il party (di cui si attendono spiegazioni) al calar della Luna ha fatto sorgere la 22enne Giulia”.

Al momento non ci sono certezze e conferme su questo presunto flirt estivo. Tra Fedez e Giulia potrebbe solo trattarsi di una semplice amicizia, senza alcun coinvolgimento sentimentale. E chissà che a breve non spunti qualche altro scatto compromettente...

Instagram Stories di Gabriele Parpiglia, nuovo flirt estivo per Fedez? Spunta Giulia Santin

Chi è

Giulia Santin è nata il 10 gennaio 2022 e ha 22 anni. È originaria di Brescia e lavora come modella e attrice. Stando a quanto riporta un’agenzia di moda della quale fa parte, è una grande appassionata di sport. Tra i suoi interessi ci sono la ginnastica artistica, l’atletica leggera, il tiro a segno e tiro a volo, il nuoto, l’equitazione, la pallavolo, lo sci e le immersioni.

Studio e lavoro

Giulia studia recitazione e segue da una decina di anni diversi corsi o workshop per specializzarsi. Stando sempre a quanto riporta l’agenzia di moda e spettacolo di cui fa parte, la giovane ha frequentato lezioni a Milano, Roma, New York e Los Angeles. E nel 2021 si è diplomata presso l’Associazione culturale Mondo Artistico presso Studio Emme. Giulia ha recitato a teatro a Brescia e a Dello e in un cortometeraggio. Ha inoltre preso parte ai videoclip dei brani “Bravo ragazzo” di Guè e “Let Yourself Go” di Flabby.

I social

Su Instagram Giulia conta quasi 8mila follower. Il suo profilo è piuttosto attivo: la giovane posta fotografie della sua vita privata tra viaggi, vacanze e in compagnia degli amici.