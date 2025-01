Michelle Hunziker, vacanze magiche in Lapponia

Una Epifania davvero speciale per Michelle Hunziker, in vacanza in Lapponia. La conduttrice su Instagram ha postato su Instagram foto e video del suo viaggio in Finlandia condividendo con i suoi numerosi follower scenari magici, l’incontro con cibo e bevande locali e un “tour” nella dimora che la sta ospitando in questi giorni. Ad accoglierla una casa immersa nella neve, con la tipica struttura di legno.

Nel corso della giornata (“Il sole sorge alle 10 e in questo periodo tramonta alle 14” ha detto la presentatrice) Michelle Hunziker ha fatto un giro sulla motoslitta, avvistando un gruppo di renne e commentando entusiasta “Siamo emozionate”. Spazio anche per un momento di relax al caldo, davanti a un caldo braciere. Infine una pietanza locale: “Zuppa lappone con panna, carote, patate e salmone. Oggi avrò ingerito 6mila calorie ma ne ho bruciate 7mila con questo freddo” ha scherzato la presentatrice.

La conduttrice è in vacanza con le figlie più piccole mentre le primogenita Aurora Ramazzotti è immersa in scenari decisamente diversi: è in vacanza con il compagno Goffredo Cerza e il figlio in Kenya e si sta godendo le spiagge e i bagni “fuoristagione”.