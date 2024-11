Il gusto (impeccabile) dei Les Votives, l'anima dei Patagarri e la voce (vendicatrice) di Mimì Caruso: cosa è successo nell'ultima puntata di X Factor 2024

Milano – Se qualcuno pensava che la puntata dedicata alla musica dance sarebbe stata agevole per le ugole dei cantanti di X Factor 2024, ieri si è dovuto ampiamente ricredere. Sì, perché i brani selezionati dai giudici per i talenti rimasti in gara al terzo Live hanno messo a dura prova i cantanti, con una seconda manche più convincente della prima sul fronte delle esibizioni. I tre lombardi in gara se la sono cavata bene (chi più, chi meno): I Patagarri, i Les Votives e Mimì Caruso hanno convinto pubblico da casa e giudici (anche se va fatto qualche distinguo).