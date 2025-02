Fedez al quarto posto, Coma Cose decimi. Rkomi e Clara in coda: Milano e la Lombardia a Sanremo 2025. Come è andata

Milano, 15 febbraio 2025 – Serata finale di Sanremo 2025 per i cantanti milanesi e lombardi in gara al 75esimo Festival. I lombardi protagonisti di questa edizione sono stati (in ordine di uscita per la finale): Modà, Rose Villain, Clara, Coma _Cose, Fedez, Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento, Joan Thiele, Rkomi e Sarah Toscano. E' stata proprio la vigevanese (che ha vinto la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi) a chiudere le danze. La classifica finale a partire dal fondo tra i lombardi vede in coda Rkomi (28esimo, avanti solo a Marcella Bella), Clara (27), Modà (22) e Joan Thielle (20). Intorno a metà classifica Rose Villain (19), Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento (18), Sarah Toscano (17). Decimi i Coma_Cose. Unico lombardo nella top 5 Fedez (con Olly, Brunori Sas, Lucio Corsi e Simone Cristicchi), che alla fine agguanta il quarto posto (nel 2021 arrivò secondo con "Chiamami per nome" in coppia con Francesca Michielin): "Devo elaborare un attimo. Intanto volevo ringraziarvi. Sono veramente contento. Ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e sono veramente felice. Grazie di cuore perché mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica" ha scritto Fedez sui suoi canali social ringraziando la fanbase che lo ha sostenuto durante il festival.