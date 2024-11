I Modà si riprendono San Siro con “La notte dei Romantici”. Il ritorno di Kekko Silvestre: la voce mi trema solo a pensarci

Milano, 14 novembre 2024 – I Modà tornano in scena e lo fanno in grande stile: con un concerto-evento a San Siro, uno degli indiscussi templi della musica dal vivo in Italia. La band di Cassina de’ Pecchi (Milano) capitanata da Kekko Silvestre sarà protagonista il 12 giugno 2025 di serata speciale, in cui la band accoglierà i fan per un viaggio attraverso i successi di vent’anni di carriera (da “La notte” a “Come un pittore” passando per “Arriverà”, solo per citarne alcuni).

A svelare l’appuntamento è stato il frontman Kekko, ospite di “Password” su RTL 102.5, insieme a Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Fulvio Giuliani: “Il 12 giugno 2025 ci sarà La Notte dei Romantici allo Stadio San Siro, e la voce mi trema solo a pensarci. Sarà l'unica data del 2025. Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante”.

Una notizia molto attesa dai fan della band dopo che lo scorso luglio il cantante Kekko Silvestre – all’anagrafe Francesco Silvestre – aveva reso nota la sua decisione di volersi fermare per qualche tempo. “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla” aveva detto. A distanza di sei mesi da quel messaggio l’annuncio del live milanese, che di fatto rappresenta un nuovo inizio. I biglietti per “La Notte dei Romantici” saranno disponibili in prevendita da domani, venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 14.