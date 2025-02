Joan Thiele a Sanremo 2025: età, carriera, fidanzato e l'amicizia con Elodie

Nove concorrenti lombardi tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Tra loro, un volto nuovo: Joan Thiele, all’anagrafe Alessandra Joan Thiele. Nata a Desenzano del Garda il 21 settembre del 1991, ha origini italiane, svizzere e colombiane. È una cantautrice e musicista e ha debuttato sul palco dell'Ariston con il brano 'Eco': “Una canzone che racconta di quanto sia importante combattere per un’idea”. La sua musica è un mix di influenze di culture e luoghi: Colombia, Caraibi, Canada e Inghilterra. La 33enne è una "quota bresciana" della 75esima edizione della kermesse musicale. insieme a Fausto Zanardelli dei Coma_Cose e a Blanco, che però quest’anno compare in veste di autore - per Giorgia, Irama e Noemi - e non di cantante in gara.